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Рада ухвалила законопроєкт Зеленського про "інвестнянь"

Документ підтримали 252 нардепи
Верховна Рада підтримала у другому читанні та в цілому законопроєкт №3760 "Про державну підтримку інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями", поданий президентом Володимиром Зеленським.
Рада ухвалила законопроєкт Зеленського про "інвестнянь" Фото: з вільних джерел

Законопроєкт, зокрема, передбачає закріплення статусу держустанови, до складу якої входять інвестиційні менеджери та яка уповноважується Кабміном на супровід інвесторів у процесі підготовки і здійснення інвестпроєктів зі значними інвестиціями, повідомляє "Економічна правда".

Документом встановлюється, що держпідтримка може надаватися інвестору у формі:

  • податкових пільг (звільнення від сплати податку на прибуток підприємств та мита при ввезенні на митну територію України нового устаткування (обладнання);
  • надання права на користування земельною ділянкою для реалізації інвестиційного проєкту зі сплатою орендної плати за спеціальними умовами;
  • забезпечення об'єктами суміжної інфраструктури (автомобільні шляхи, лінії зв'язку, засоби тепло-, газо-, водо- та електропостачання, інженерні комунікації тощо) шляхом будівництва/реконструкції такої інфраструктури за кошти держави.

Зазначається, що загальний обсяг державної підтримки не повинен перевищувати 30% від суми інвестицій у проєкт.

Законопроєкт також визначає вимоги до інвестиційних проєктів та інвесторів, яким може надаватися державна підтримка, зокрема:

  • розмір інвестицій у проєкт має становити щонайменше еквівалент 20 млн євро;
  • проєкт реалізується на території України у сферах переробної промисловості, інфраструктури та логістики, поводження з побутовими відходами, туризму, охорони здоров'я, освіти, спорту (винятки становлять сфера відновлюваних джерел енергії, добувна промисловість, рослинництво та фінансова сфера);
  • у процесі реалізації проєкту має забезпечуватись створення щонайменше 80 робочих місць із середньою зарплатою працівників не менш як на 15% вищою за середню зарплату у відповідній галузі в регіоні у попередньому календарному році;
  • строк реалізації проєкту не має перевищувати 5 років.

Також є чіткий перелік компаній, які не можуть претендувати на "інвестнянь" і спеціальні умови. Головні з них:

  • компанії, які не розкрили інформацію про кінцевого власника;
  • компанії, у яких більше 50% акцій належать офшорним компаніям;
  • компанії з понад 10% акцій з держави-агресора (Росії) та компанії, зареєстровані у Росії;
  • компанії, щодо яких Україна застосувала санкції.

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17 12 2020 12:34
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