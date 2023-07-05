Рада Україна-НАТО вперше збереться 12 липня
Перше засідання ради Україна-НАТО у новому форматі відбудеться 12 липня, на другий день Вільнюського саміту Альянсу.
Про це свідчить стенограма саміту, інформує "Європейська правда".
Засідання Ради Україна-НАТО "на рівні голів держав та урядів, включно зі Швецією", відбудеться 12 липня о 13:00.
На початку засідання виступить генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.
Анонс і зокрема вказана участь "голів держав та урядів" означає, що, найімовірніше, президент Володимир Зеленський буде особисто присутній на саміті НАТО у Вільнюсі.