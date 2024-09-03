За відповідне рішення проголосували 294 депутати.

Верховна Рада України прийняла законопроєкт № 11507 про включення до окремих родів Збройних сил України нової структури - Сил безпілотних систем.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

"Рада підтримала в цілому включення до окремих родів сил ЗСУ - Сили безпілотних систем", - йдеться в дописі.

Він додав, що за відповідне рішення проголосували 294 депутати.

Нагадаємо, що ще в травні Кабінет міністрів підтримав проєкт указу президента Володимира Зеленського, напрацьований Міноборони спільно з Генштабом, про створення окремого роду військ в ЗСУ – Сил безпілотних систем.