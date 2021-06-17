Рада восени розгляне звернення до США про надання Україні статусу основного союзника

Ми вирішили вчора з Гончаренком (народним депутатом від "Європейської солідарності". – Ред.) відкласти це на осінь, дочекатись візиту президента України до президента США, побачити, які будуть настрої і яка буде ситуація, і потім восени вже це зробити

Верховна рада розгляне проєкт постанови про звернення до Конгресу США щодо надання Україні статусу основного союзника Сполучених Штатів поза межами НАТО восени.

Про це у коментарі журналістам розповів голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на УНІАН.

"Ми вирішили вчора з Гончаренком (народним депутатом від "Європейської солідарності". – Ред.) відкласти це на осінь, дочекатись візиту президента України до президента США, побачити, які будуть настрої і яка буде ситуація, і потім восени вже це зробити", - зазначив депутат.

Арахамія додав, що ця постанова - це "політична заява", яка наразі не є необхідною, проте загалом необхідна для розширення можливостей для України, зокрема, для надання окремих програм військової допомоги.

"Восени, якщо буде потреба, будемо голосувати", - сказав він.

15 червня народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко заявив, що у ВР зібрано 150 підписів за проведення позачергового засідання для розгляду звернення до Конгресу щодо надання Україні статусу основного союзника США поза НАТО.

Статус основного союзника за межами НАТО США надають країнам з-поза блоку, із якими будують виключно тісні стратегічні і військові відносини.