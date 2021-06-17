НОВИНИВерховна рада розгляне проєкт постанови про звернення до Конгресу США щодо надання Україні статусу основного союзника Сполучених Штатів поза межами НАТО восени.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Рада восени розгляне звернення до США про надання Україні статусу основного союзника
Ми вирішили вчора з Гончаренком (народним депутатом від "Європейської солідарності". – Ред.) відкласти це на осінь, дочекатись візиту президента України до президента США, побачити, які будуть настрої і яка буде ситуація, і потім восени вже це зробити
Фото: rada.gov.ua
Про це у коментарі журналістам розповів голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на УНІАН.
"Ми вирішили вчора з Гончаренком (народним депутатом від "Європейської солідарності". – Ред.) відкласти це на осінь, дочекатись візиту президента України до президента США, побачити, які будуть настрої і яка буде ситуація, і потім восени вже це зробити", - зазначив депутат.
Арахамія додав, що ця постанова - це "політична заява", яка наразі не є необхідною, проте загалом необхідна для розширення можливостей для України, зокрема, для надання окремих програм військової допомоги.
"Восени, якщо буде потреба, будемо голосувати", - сказав він.
15 червня народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко заявив, що у ВР зібрано 150 підписів за проведення позачергового засідання для розгляду звернення до Конгресу щодо надання Україні статусу основного союзника США поза НАТО.
Статус основного союзника за межами НАТО США надають країнам з-поза блоку, із якими будують виключно тісні стратегічні і військові відносини.
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17 06 2021 15:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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