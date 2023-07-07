Рада ЄС і Європарламент погодили проєкт розширення виробництва боєприпасів

Очікується, що підписання та набуття угодою чинності відбудеться до кінця липня.

Рада ЄС досягла попередньої згоди з Європарламентом щодо закону про підтримку виробництва боєприпасів.

Про це повідомляє пресслужба Ради ЄС.

Угода передбачає негайне виділення 500 млн євро з бюджету ЄС для підтримки нарощування потужностей для виробництва боєприпасів типу "земля-земля", артилерійських боєприпасів та ракет.

Тепер тимчасову угоду мають схвалити Рада ЄС та Парламент. Потім він буде офіційно прийнятий обома інституціями після юридично-лінгвістичного перегляду.

Таким чином буде реалізоване третє положення плану, погодженого Радою ЄС в березні 2023 року, метою якого є забезпечення довгострокового збільшення виробництва боєприпасів в Європі на користь України та держав-членів ЄС.

"російська агресивна війна проти України поставила європейський ринок оборони перед ще більшими викликами, оскільки ЄС та його країни-члени активізували свої зусилля для задоволення нагальних оборонних потреб України", — йдеться у повідомленні.

Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила, що завдяки цій угоді ЄС зміцнить і прискорить власне виробництво боєприпасів і ракет, що є "ще одним доказом непохитної відданості ЄС підтримці України" та зможе забезпечити довгострокову безпеку та захист громадян ЄС.

Очікується, що підписання та набуття угодою чинності відбудеться до кінця липня.