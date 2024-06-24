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ПОЛІТИКА

Рада ЄС офіційно ухвалила 14-й пакет санкцій проти росії

24 червня 2024, 10:46
Рада ЄС офіційно ухвалила 14-й пакет санкцій проти росії
Санкцій ЄС включають заходи проти російського скрапленого газу.

Рада ЄС у понеділок, 24 червня, ухвалила 14-й пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів проти рф.

Обмежувальні заходи спрямовані на важливі сектори російської економіки та повинні ускладнити країні-терористці обхід санкцій.

Про це зазначили у пресслужбі Ради ЄС.

"Наші санкції вже значно послабили російську економіку і не дозволили путіну реалізувати свої плани зі знищення України, хоча він все ще продовжує незаконну агресію, спрямовану проти цивільного населення та цивільної інфраструктури. 14-й пакет санкцій демонструє нашу єдність у підтримці України та прагненні обмежити злочинну діяльність росії проти українців, включно зі спробами обійти заходи ЄС", – зазначив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель.

Сьогоднішній пакет включає обмежувальні заходи щодо ще 116 фізичних та юридичних осіб, відповідальних за дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

Санкцій ЄС включають заходи проти російського скрапленого газу. Зокрема, з метою забезпечення того, щоб об'єкти ЄС не використовувалися для перевалки російського скрапленого природного газу (СПГ) до третіх країн, і таким чином зменшити значні доходи, які росія отримує від продажу та транспортування СПГ, ЄС заборонить послуги з перевантаження російського СПГ на території ЄС з метою здійснення операцій з перевалки до третіх країн.

Це стосується як перевалки з судна на судно, так і з судна на берег, а також операцій з перевантаження, і не впливає на імпорт, а лише на реекспорт до третіх країн через територію ЄС. Єврокомісія буде стежити за виконанням і розвитком цього рішення і може запропонувати пом'якшувальні заходи, якщо це буде необхідно.

Крім того, ЄС заборонить нові інвестиції, а також надання товарів, технологій і послуг для завершення будівництва СПГ-проєктів, таких як "Арктик СПГ 2" і "Мурманськ СПГ". Вводяться обмеження на імпорт російського СПГ через термінали ЄС, не підключені до газової системи.

санкціі проти росіївійна

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