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ПОЛІТИКА

Рада ЄС остаточно затвердила план реформ в рамках програми Ukraine Facility

14 травня 2024, 13:19
Рада ЄС остаточно затвердила план реформ в рамках програми Ukraine Facility
Джерело: pixabay
Рада ЄС остаточно затвердила план реформ, який Україна має виконати в межах програми Ukraine Facility.

Рада Європейського Союзу у вівторок, 14 травня, остаточно затвердила план реформ в рамках програми Ukraine Facility, який передбачає до 50 мільярдів євро стабільного фінансування у вигляді грантів і позик для підтримки відновлення, реконструкції та модернізації України у 2024-2027 роках. Тепер транші перейдуть на регулярну щоквартальну основу.

Про це повідомили пресслужба Ради ЄС та прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Схвалення Плану дозволяє повноцінно запустити Ukraine Facility — наша держава отримає 1,89 млрд євро найближчим часом. А загалом цього року в межах програми розраховуємо залучити 16 млрд євро. Це посилить нашу фінансову стійкість в умовах повномасштабної війни з росією", - зазначив глава уряду України.

Очікується, що транш попереднього безумовного фінансування надійде після підписання Україною Рамкової угоди та її ратифікації Верховною Радою.

В Раді ЄС зазначили, що платежі будуть виплачуватися ЄС "за умови впровадження узгодженої реформи та інвестицій у формі якісних і кількісних кроків, викладених у додатку до імплементаційного рішення Ради".

Також у прийнятому рішенні передбачені заходи та графік їх реалізації, ревалентно до графіку виплати підтримки. Остаточні якісні та кількісні крок мають бути виконані до кінця 2027 року.

Крім того, фінансова підтримка в рамках "Плану в Україні" надаватиметься за умови, що Україна продовжує підтримувати та поважати ефективні демократичні механізми, включаючи багатопартійну парламентську систему та верховенство права, а також гарантувати повагу до прав людини. Фінансова підтримка також залежить від зміцнення верховенства права, підтримки незалежності судової системи, посилення реформи державного управління та боротьби з корупцією, зокрема з корупцією на високому рівні, та відмиванням грошей.

Нагадаємо, у лютому 2024 року Європейський парламент затвердив регламент програми Ukraine Facility. Програма підтримки України від ЄС обсягом 50 млрд євро діятиме з 2024 до 2027 року.

війнаРеформаЄвросоюзпідтримка України

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