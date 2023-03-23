Рада ЄС підтримала обмеження цін на нафту з росії і посилення санкцій

Лідери держав-членів Європейського Союзу погодились продовжувати санкційний тиск на росію.

Одним з них буде обмеження цін на нафту, щоби покарати росію за повномасштабне вторгнення в Україну.

Пише Європейська правда.

В документі зазначається, що Європейський Союз підтримує подальше збереження й посилення колективного тиску на росію, зокрема за допомогою можливих подальших обмежувальних заходів, а також продовженню роботи над обмеженням ціни на нафту разом з партнерами.

"Європейська Рада підкреслює важливість і невідкладність активізації зусиль для забезпечення ефективної імплементації санкцій на європейському та національному рівнях і твердо зобов'язується ефективно запобігати і протидіяти їх обходу в третіх країнах і з боку третіх країн", – йдеться в документі.

КЄвропейська рада пропонує Раді ЄС та Європейській комісії посилити необхідні інструменти правозастосування та розробити разом з державами-членами повністю скоординований підхід з цією метою.

"Європейський Союз посилить свою роботу з партнерами з метою протидії неправдивим російським наративам та дезінформації про війну", – написано у висновках.

Ми також писали, що ЄС додатково виділить гроші виробникам боєприпасів для України.