Матеріали:
Теми:

Рада ЄС підтримала обмеження цін на нафту з росії і посилення санкцій

23 березня 2023, 21:47
Рада ЄС підтримала обмеження цін на нафту з росії і посилення санкцій
Фото: AFP
Лідери держав-членів Європейського Союзу погодились продовжувати санкційний тиск на росію.

Одним з них буде обмеження цін на нафту, щоби покарати росію за повномасштабне вторгнення в Україну.

Пише Європейська правда.

В документі зазначається, що Європейський Союз підтримує подальше збереження й посилення колективного тиску на росію, зокрема за допомогою можливих подальших обмежувальних заходів, а також продовженню роботи над обмеженням ціни на нафту разом з партнерами.

"Європейська Рада підкреслює важливість і невідкладність активізації зусиль для забезпечення ефективної імплементації санкцій на європейському та національному рівнях і твердо зобов'язується ефективно запобігати і протидіяти їх обходу в третіх країнах і з боку третіх країн",  – йдеться в документі.

КЄвропейська рада пропонує Раді ЄС та Європейській комісії посилити необхідні інструменти правозастосування та розробити разом з державами-членами повністю скоординований підхід з цією метою.

"Європейський Союз посилить свою роботу з партнерами з метою протидії неправдивим російським наративам та дезінформації про війну", – написано у висновках.

Ми також писали, що ЄС додатково виділить гроші виробникам боєприпасів для України.

ЄСРосіясанкції

Останні матеріали

Сі вбиває клин між ЄС та США. Політика ЄС щодо Китаю визначатиме трансатлантичні відносини – Ендрю Міхта
Політика
Сі вбиває клин між ЄС та США. Політика ЄС щодо Китаю визначатиме трансатлантичні відносини – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 23 березня 2023, 17:25
Республіканський апокаліпсіс. США повернуться до світу, який існував до Перл-Харбору, ігноруючи Гітлера-путіна – Макс Бут
Республіканський апокаліпсіс. США повернуться до світу, який існував до Перл-Харбору, ігноруючи Гітлера-путіна – Макс Бут
Переклад iPress – 23 березня 2023, 13:05
Україна наносить продумані удари по російському тилу. Надходження ЗРК Patriot та SAMP/T прискорюється – Джан Касапоглу
Політика
Україна наносить продумані удари по російському тилу. Надходження ЗРК Patriot та SAMP/T прискорюється – Джан Касапоглу
Переклад iPress – 23 березня 2023, 09:47
Проміжні підсумки російсько-китайської дружби. Новий світовий порядок, оформлення васалітету росії і слабкість Заходу
Політика
Проміжні підсумки російсько-китайської дружби. Новий світовий порядок, оформлення васалітету росії і слабкість Заходу
Переклад iPress – 22 березня 2023, 16:48
Два шляхи, як виключити росію з Ради Безпеки ООН. Єдиним, з ким путін зможе говорити, має стати Гаазький трибунал – Ніколя Тензер
Політика
Два шляхи, як виключити росію з Ради Безпеки ООН. Єдиним, з ким путін зможе говорити, має стати Гаазький трибунал – Ніколя Тензер
Переклад iPress – 22 березня 2023, 12:26
Гейлі – ДеСантісу: Перемога України – це перемога США. Інакше переможе Китай
Гейлі – ДеСантісу: Перемога України – це перемога США. Інакше переможе Китай
22 березня 2023, 09:13
Як передати Україні заморожені 300 російських мільярдів доларів. Простий механізм, апробований на Іраку – The Washington Post
Бізнес & Фінанси
Як передати Україні заморожені 300 російських мільярдів доларів. Простий механізм, апробований на Іраку – The Washington Post
Переклад iPress – 21 березня 2023, 17:34
Повітряні війни у соцмережах. Авдіївка може стати критичнішою за Бахмут – Том Купер
Політика
Повітряні війни у соцмережах. Авдіївка може стати критичнішою за Бахмут – Том Купер
Переклад iPress – 21 березня 2023, 15:33
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється