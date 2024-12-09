Рада ЄС схвалила екстрений транш Україні на €4,2 млрд

Український уряд отримає кошти вже до кінця року.

В понеділок, 9 грудня, Рада Євросоюзу схвалила чергову виплату Україні в розмірі 4,2 млрд євро у межах програми Ukraine Facility.

Про це повідомила Рада Євросоюзу.

"Рада дійшла висновку, що Україна виконала необхідні умови та реформи, передбачені у Плані України для отримання коштів, які будуть виплачені з програми Ukraine Facility", – йдеться в заяві.

В Раді наголосили на важливості виділення грошей якнайшвидше, враховуючи складну фіскальну ситуацію в Україні. У

Там нагадали, що в травні цього року керівництво Євросоюзу дійшло висновку, що про виконання попередніх умов для отримання Україною до 50 млрд євро підтримки в межах Ukraine Facility, а вже у серпні було виплачено перший транш у 4,2 млрд євро.

Український прем’єр-міністр Денис Шмигаль уточнив, що гроші будуть отримані у поточному місяці, що доведе загальну цьогорічну допомогу за цією ініціативою до 16 млрд євро.

В кінці червня 20224 року ЄС підтвердив перший транш Україні з прибутку від активів рф.