Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Рада ЄС схвалила екстрений транш Україні на €4,2 млрд

09 грудня 2024, 15:04
Рада ЄС схвалила екстрений транш Україні на €4,2 млрд
Український уряд отримає кошти вже до кінця року.

В понеділок, 9 грудня, Рада Євросоюзу схвалила чергову виплату Україні в розмірі 4,2 млрд євро у межах програми Ukraine Facility. 

Про це повідомила Рада Євросоюзу.

"Рада дійшла висновку, що Україна виконала необхідні умови та реформи, передбачені у Плані України для отримання коштів, які будуть виплачені з програми Ukraine Facility", – йдеться в заяві. 

В Раді наголосили на важливості виділення грошей якнайшвидше, враховуючи складну фіскальну ситуацію в Україні. У

Там нагадали, що в травні цього року керівництво Євросоюзу дійшло висновку, що про виконання попередніх умов для отримання Україною до 50 млрд євро підтримки в межах Ukraine Facility, а вже у серпні було виплачено перший транш у 4,2 млрд євро. 

Український прем’єр-міністр Денис Шмигаль уточнив, що гроші будуть отримані у поточному місяці, що доведе загальну цьогорічну допомогу за цією ініціативою до 16 млрд євро.

В кінці червня 20224 року ЄС підтвердив перший транш Україні з прибутку від активів рф.

 

траншЄвросоюзпідтримка України

Останні матеріали

Диверсії, кібернетична та енергетична безпека. Поки росія і Китай переписують правила війни, НАТО адаптує свій план гри – Wall Street Journal
Політика
Диверсії, кібернетична та енергетична безпека. Поки росія і Китай переписують правила війни, НАТО адаптує свій план гри – Wall Street Journal
Переклад iPress – 09 грудня 2024, 14:23
Асадівський режим впав… Але, звісно, це ще не кінець – Том Купер
Політика
Асадівський режим впав… Але, звісно, це ще не кінець – Том Купер
Переклад iPress – 09 грудня 2024, 12:20
Як Дональд Трамп намагався зберегти обличчя путіну. І чому не варто вважати, що він підтримав Україну – Філліпс О’Брайен
Політика
Як Дональд Трамп намагався зберегти обличчя путіну. І чому не варто вважати, що він підтримав Україну – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 09 грудня 2024, 08:07
Спецоперація путіна. Навіщо він хоче повторно засудити українських в’язнів та повстанців часів радянщини – The Atlantic
Політика
Спецоперація путіна. Навіщо він хоче повторно засудити українських в’язнів та повстанців часів радянщини – The Atlantic
Переклад iPress – 06 грудня 2024, 13:50
TikTok в російському стилі: спецслужби відзвітували про вибори в Румунії. Проте проблема обрання ультраправого радикала визрівала давно
Політика
TikTok в російському стилі: спецслужби відзвітували про вибори в Румунії. Проте проблема обрання ультраправого радикала визрівала давно
Переклад iPress – 06 грудня 2024, 11:23
Заморська імперія путіна руйнується в один момент. Це зможе зробити Кіт Келлог – Марк Тот і Джонатан Світ
Політика
Заморська імперія путіна руйнується в один момент. Це зможе зробити Кіт Келлог – Марк Тот і Джонатан Світ
Переклад iPress – 06 грудня 2024, 08:03
Диктатори на один день: Південна Корея та Америка. Чи зможуть американці захистити свою свободу як південнокорейці? – Тімоті Снайдер
Політика
Диктатори на один день: Південна Корея та Америка. Чи зможуть американці захистити свою свободу як південнокорейці? – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 05 грудня 2024, 16:36
Якщо не зупинити путіна. Майже кожен пройде через те, що зараз відбувається в Україні – Ендрю Таннер
Політика
Якщо не зупинити путіна. Майже кожен пройде через те, що зараз відбувається в Україні – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 05 грудня 2024, 12:45
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється