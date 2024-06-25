Рада ЄС схвалила проєкт двосторонньої безпекової угоди з Україною

Деталі угоди та дату підписання не повідомили.

Рада ЄС у вівторок, 25 червня, схвалила проєкт двосторонньої безпекової угоди між Україною та Європейським Союзом.

Про це заявила міністр закордонних справ Бельгії Аджа Лябіб на пресконференції, пише Укрінформ.

"Сьогодні вранці Рада ЄС схвалила проєкт спільного безпекового зобов'язання між Європейським Союзом та Україною", — зазначила глава МЗС Бельгії.

Наразі триває підготовка до наступного саміту Ради ЄС, який відбудеться наприкінці тижня в Брюсселі. Саме ця зустріч "дасть повну картину нашої підтримки Україні у всіх її проявах", — підкреслила Лябіб.