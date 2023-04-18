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ПОЛІТИКА

Рада ЄС схвалила "роумінговий безвіз" з Україною

18 квітня 2023, 10:41
Рада ЄС схвалила
Фото: Укрінформ
Після приєднання до зони вільного роумінгу українці менше платитимуть за дзвінки в ЄС, пояснив Михайло Федоров.

Єврорада підтримала приєднання України до зони вільного роумінгу ЄС. Це дозволить українцям менше сплачувати за роумінг у європейських країнах.

Про це повідомляє віцепрем'єр-міністр Михайло Федоров в Telegram.

Він зазначив, що Рада ЄС дала "зелене світло" двосторонній угоді. Фінальне рішення має схвалити Комітет асоціації в торговельному складі. Українська влада та оператори вже працюють, аби наша країна швидше інтегрувалася до "роумінгового безвізу".

Федоров пояснив, що після приєднання до зони вільного роумінгу українці будуть менше сплачувати за дзвінки в ЄС.

"Ціни на дзвінки близьким у Європі для українців знизяться. Оператори не списуватимуть по 30 гривень за хвилину розмови. Не треба буде й змінювати SIM-картки під час поїздок Європою. Крім цього, права споживачів будуть захищені за правилами ЄС", - пояснив міністр.

Нагадаємо, у лютому сім українських та 20 європейських операторів мобільного та фіксованого зв'язку підписали нову спільну заяву про координацію зусиль для забезпечення доступного роумінгу для українців у ЄС.

роумінгФедоровЄС

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