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Рада ЄС схвалила виділення кредиту на 5 мільярдів євро для України

Рада ЄС схвалила пропозицію Єврокомісії виділити Україні другий транш макроекономічної допомоги у розмірі 5 млрд євро.
Рада ЄС схвалила виділення кредиту на 5 мільярдів євро для України Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів Чехії.
 
Перший транш макрофіну у розмірі 1 мільярда євро країна отримала у липні. Всього програма макроекономічної підтримки України становить 8 млрд євро.
 
"Після липневої домовленості про надання EUR1 млрд євро міністри фінансів ЄС у Празі домовилися прискорити наступну частину макрофінансової допомоги Україні у розмірі 5 млрд євро", - йдеться у повідомленні.
 
Міністр фінансів Збинек Станюра зазначив, що новий кредит у розмірі EUR5 млрд піде на "повсякденну діяльність держави та забезпечить роботу критичної інфраструктури в країні: офісів, шкіл чи лікарень".
 
На наступних засіданнях Ради ЄС з економічних питань міністр наполягатиме на швидкому узгодженні з позиції головуючої країни надання трьох мільярдів євро. Цю суму поділять на кредити та гранти.
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09 09 2022 18:29
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