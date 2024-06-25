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ПОЛІТИКА

Рада ЄС ухвалила рішення про продовження тимчасового захисту для українців

25 червня 2024, 13:25
Рада ЄС ухвалила рішення про продовження тимчасового захисту для українців
Фото: з вільного доступу
У країнах ЄС нині перебуває понад чотири мільйони громадян України.

Рада Європейського Союзу вирішила продовжити тимчасовий захист українських біженців до 4 березня 2026 року — це стосується понад чотирьох мільйонів українців.

Про це пише пресслужба Ради.

Тимчасовий механізм захисту стартував 4 березня 2022 року, за кілька днів після російського повномасштабного вторгнення в Україну, і мав діяти до 4 березня 2025 року. Тепер його продовжили ще на рік.

Тимчасовий захист українців у ЄС дозволив не перевантажити національні системи надання притулку, а громадянам України — легально жити в державах-членах ЄС, що доєдналися до механізму, отримати доступ до ринку праці, освіти, системи охорони здоровʼя, соціального забезпечення і житла.

Повномасштабна війна триває, тому країни Євросоюзу обговорюють поточні та майбутні варіанти додаткових чи альтернативних рішень для тимчасового захисту українських біженців.

ЄС активував Директиву про тимчасовий захист 4 березня 2022 року одностайним рішенням держав-членів. Її дію було автоматично продовжено на рік, а потім ще на один рік до 4 березня 2025 року. 

біженціЄвросоюзвійна в Україні

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