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Рада ЄС ухвалила рішення щодо заморожених російських активів

12 лютого 2024, 21:07
Рада ЄС ухвалила рішення щодо заморожених російських активів
Стоп росія
Наступним кроком ЄС має стати використання їх для допомоги Україні.

Рада ЄС  ухвалила правила, які визначають правовий статус надприбутків від заморожених активів рф і зобов’язують зберігати їх на окремих рахунках.  

Про це йдеться у повідомленні, що оприлюднене сьогодні на сайті Європейської ради, повідомляє "Європейська правда".

"Рада, зокрема, вирішила, що центральні депозитарії, які володіють активами Центробанку рф на суму понад 1 млн євро, повинні окремо обліковувати надзвичайні грошові залишки, що накопичуються внаслідок обмежувальних заходів ЄС, а також окремо зберігати відповідні доходи", – йдеться в повідомленні Ради ЄС.

Цими прибутками від росактивів депозитарії розпоряджатись не можуть, уточнює Рада Євросоюзу. Але наглядові органи в кожній країні за зверненням депозитарія можуть ухвалювати індивідуальні рішення про "вивільнення частки цього чистого прибутку".

"Це рішення відкриває шлях до ухвалення Радою рішення про можливе створення фінансового внеску до бюджету ЄС з цих чистих прибутків для підтримки України та її відновлення і реконструкції на більш пізньому етапі", – наголошують у Раді ЄС.

 

війна в Україніросія окупантиросійські активи

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