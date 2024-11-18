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Рада ЄС запровадила нові санкції проти Ірану через військову підтримку росії

18 листопада 2024, 17:05
Рада ЄС запровадила нові санкції проти Ірану через військову підтримку росії
Фото:shutterstock.com
Обмеження Ради ЄС спрямовані на використання суден і портів для передачі іранських БпЛА, ракет і технологій та компонентів до росії.
Рада ЄС ухвалила розширює санкції проти Ірану через його військову підтримку росії у війні проти України. Зокрема, до "чорного списку" потрапили одна фізична та чотири юридичні особи.
 
Про це ідеться у пресрелізі Ради ЄС.
 
Обмеження Ради ЄС спрямовані на використання суден і портів для передачі іранських БпЛА, ракет і технологій та компонентів до росії. Також заборона стосується експорту, передачі та постачання компонентів, що використовуються у розробці та виробництві ракет і БПЛА з країн ЄС до Ірану.
 
Санкції також стосуються  транзакцій з портами та шлюзами, що перебувають під управлінням або контролем фізичних та юридичних осіб, включених до санкційного переліку. Цей захід включає доступ до інфраструктури портів і шлюзів, таких як Амірабад і Анзалі, і надання будь-яких послуг суднам.
 
Крім того, Рада ЄС ухвалила обмежувальні заходи проти однієї фізичної особи та чотирьох організацій, які причетні до передачі Іраном ракет і безпілотників до росії на підтримку війни проти України.
 
До "чорного списку" ввійшли Ісламська Республіка Іранські судноплавні лінії (IRISL) та її директор Мохаммад Резу Хіабані. IRISL є національним морським перевізником Ірану, і протягом багатьох років його судна були задіяні у перевезенні безпілотників для включеного до списку ЄС Корпусу вартових ісламської революції Ірану.
 
Рада ЄС також внесла до списку три російські судноплавні компанії – MG Flot, VTS Broker та Arapax. Їхні судна беруть участь у перевезенні через Каспійське море зброї та боєприпасів іранського виробництва, в тому числі компонентів БПЛА, для постачання російських військ, що воюють в Україні.

 

Ірансанкціївійна в Україніросія окупанти

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