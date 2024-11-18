Рада ЄС запровадила нові санкції проти Ірану через військову підтримку росії

Обмеження Ради ЄС спрямовані на використання суден і портів для передачі іранських БпЛА, ракет і технологій та компонентів до росії.

Рада ЄС ухвалила розширює санкції проти Ірану через його військову підтримку росії у війні проти України. Зокрема, до "чорного списку" потрапили одна фізична та чотири юридичні особи.

Про це і деться у пресрелізі Ради ЄС.

Обмеження Ради ЄС спрямовані на використання суден і портів для передачі іранських БпЛА, ракет і технологій та компонентів до росії. Також заборона стосується експорту, передачі та постачання компонентів, що використовуються у розробці та виробництві ракет і БПЛА з країн ЄС до Ірану.

Санкції також стосуються транзакцій з портами та шлюзами, що перебувають під управлінням або контролем фізичних та юридичних осіб, включених до санкційного переліку. Цей захід включає доступ до інфраструктури портів і шлюзів, таких як Амірабад і Анзалі, і надання будь-яких послуг суднам.