Рада ЄС затвердила додаткову допомогу Україні на 5 мільярдів євро

Сьогодні Рада офіційно ухвалила рішення терміново надати Україні 5 мільярдів євро додаткової макрофінансової допомоги. 9 вересня міністри фінансів ЄС узгодили заяву на підтримку цих додаткових 5 мільярдів євро для України на неформальному засіданні ради Ecofin у Празі.

Повідомляється, що цю макрофінансову допомогу в розмірі 5 мільярдів євро буде надано Україні у формі довгострокових позик на пільгових умовах. Вона являє собою другий етап реалізації запланованої повної виняткової макрофінансової допомоги ЄС на суму до 9 мільярдів євро. Про це було оголошено у травні 2022 року та схвалено Європейською радою 23-24 червня 2022 року.