Рада ЄС затвердила повне припинення угоди про спрощений візовий режим з рф
Рада Європейського союзу ухвалила рішення, яке повністю призупиняє дію Угоди про спрощення візового режиму між ЄС і росією, внаслідок чого до громадян рф будуть застосовуватися загальні правила Візового кодексу.
Про це повідомляє пресслужба Ради ЄС.
"Це призведе до збільшення візового збору з 35 до 80 євро, необхідність надання додаткових документальних доказів, збільшення термінів оформлення віз і більш суворі правила видачі багаторазових віз", - йдеться в повідомленні.
Рішення почне діяти з 12 вересня 2022 року.
"Своєю неспровокованою і невиправданою агресивною війною, включаючи невибіркові напади на цивільне населення, росія порушила цю довіру і зневажила фундаментальні цінності нашого міжнародного співтовариства. Сьогоднішнє рішення є прямим наслідком дій росії і ще одним доказом нашої непохитної прихильності Україні та її народу", - заявив міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан.
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