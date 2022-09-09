RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Рада ЄС затвердила повне припинення угоди про спрощений візовий режим з рф

До громадян російської федерації будуть застосовуватися загальні правила Візового кодексу
Рада ЄС затвердила повне припинення угоди про спрощений візовий режим з рф Фото: з вільних джерел

Рада Європейського союзу ухвалила рішення, яке повністю призупиняє дію Угоди про спрощення візового режиму між ЄС і росією, внаслідок чого до громадян рф будуть застосовуватися загальні правила Візового кодексу.

Про це повідомляє пресслужба Ради ЄС.

"Це призведе до збільшення візового збору з 35 до 80 євро, необхідність надання додаткових документальних доказів, збільшення термінів оформлення віз і більш суворі правила видачі багаторазових віз", - йдеться в повідомленні.

Рішення почне діяти з 12 вересня 2022 року.

"Своєю неспровокованою і невиправданою агресивною війною, включаючи невибіркові напади на цивільне населення, росія порушила цю довіру і зневажила фундаментальні цінності нашого міжнародного співтовариства. Сьогоднішнє рішення є прямим наслідком дій росії і ще одним доказом нашої непохитної прихильності Україні та її народу", - заявив міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан.

Раніше iPress повідомляв, що прем’єри Естонії, Латвії, Литви та Польщі оприлюднили спільну заяву з нагоди ухваленого рішення істотно обмежити в'їзд для громадян росії з шенгенськими туристичними візами.
 

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

09 09 2022 12:23
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Припинення постачання газу в Європу - це останнє свідоцтво краху росії як наддержави – Лоуренс Фрідман

Припинення постачання газу в Європу - це останнє свідоцтво краху росії як наддержави – Лоуренс Фрідман

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.