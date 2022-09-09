Рада ЄС затвердила повне припинення угоди про спрощений візовий режим з рф

Рада Європейського союзу ухвалила рішення, яке повністю призупиняє дію Угоди про спрощення візового режиму між ЄС і росією, внаслідок чого до громадян рф будуть застосовуватися загальні правила Візового кодексу.

"Це призведе до збільшення візового збору з 35 до 80 євро, необхідність надання додаткових документальних доказів, збільшення термінів оформлення віз і більш суворі правила видачі багаторазових віз", - йдеться в повідомленні.

Рішення почне діяти з 12 вересня 2022 року.

"Своєю неспровокованою і невиправданою агресивною війною, включаючи невибіркові напади на цивільне населення, росія порушила цю довіру і зневажила фундаментальні цінності нашого міжнародного співтовариства. Сьогоднішнє рішення є прямим наслідком дій росії і ще одним доказом нашої непохитної прихильності Україні та її народу", - заявив міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан.