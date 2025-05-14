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ПОЛІТИКА

Рада Європи дала старт створенню Спецтрибуналу щодо злочину агресії рф

14 травня 2025, 17:51
Рада Європи дала старт створенню Спецтрибуналу щодо злочину агресії рф
Фото: xsport.ua
Комітет міністрів Ради Європи підтвердив свою непохитну прихильність Україні.

Комітет міністрів Ради Європи розпочав процес створення Спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії росії проти України.

Про це повідомила пресслужба Рада Європи за підсумками саміту, де зібралися міністри закордонних справ 46 держав-членів організації.

Генеральному секретарю Алену Берсе доручили очолити процес створення Спецтрибуналу.

"Міністри привітали поточні зусилля, спрямовані на досягнення угоди щодо створення Комісії з розгляду претензій для України, можливо, під егідою Ради Європи, і підтвердили свою рішучість забезпечити повернення українських дітей, незаконно депортованих або примусово переміщених росією", — наголосили в Раді Європи.

Міністри закордонних справ країн-членів Ради Європи також наголосили на важливості посилити підтримку України, зокрема через план дій "Стійкість, відновлення і реконструкція 2023—2026". Він дозволить Києву просуватися на шляху до вступу в Європейського Союзу.

Рада Європивійна в Україніспецтрибуналросія загроза

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