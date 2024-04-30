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Рада Європи починає підготовку до створення спецтрибуналу з Україною

30 квітня 2024, 20:31
Рада Європи починає підготовку до створення спецтрибуналу з Україною
Фото: xsport.ua
Рада Європи та Україна можуть укласти угоду про створення спецтрибуналу щодо злочинів росії.

Комітет міністрів Ради Європи доручив генеральному секретареві підготувати документи, які можуть потенційно призвести до укладання з Україною угоди про створення спецтрибуналу щодо злочину російської агресії.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Це важливе рішення доручає генеральному секретарю Ради Європи підготувати необхідні документи для сприяння консультаціям в Ключовій групі з питань трибуналу та потенційного проєкту угоди між Україною та Радою Європи про його фактичне створення", – наголосив він.

Кулеба наголосив, що рішення Комітету міністрів Ради Європи схвалює подальшу роботу над можливою додатковою угодою щодо фінансування такого трибуналу.

"Це важливий практичний крок на шляху до створення трибуналу. Кожен такий крок наближає нас до доведення невідворотності покарання за злочин агресії проти України", – додав він.

Рада Європивійна в Україніспецтрибуналросія-агресор

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