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Рада Європи: Судова реформа в Україні відповідає стандартам

Рада Європи два роки проводила дослідження судової реформи
Судова реформа в Україні відповідає стандартам Ради Європи.
Рада Європи: Судова реформа в Україні відповідає стандартам Фото: dt.ua

Рада Європи в 2017-2018 роках досліджувала нові конкурсні процедури відбору і призначення суддів, які були введені в рамках судової реформи в Україні.

"Змінами до законодавства враховано велику кількість міжнародних і європейських рекомендацій, зміни загалом відповідають стандартам Ради Європи", - йдеться у висновку Ради Європи, опублікованому на сайті Офісу РЄ в Україні.

Впроваджені зміни дозволили проводити конкурс до Верховного Суду в атмосфері "надзвичайно високої публічності та прозорості", відзначає РЄ.

Рада Європи підкреслює, що реформа передбачає проведення "якісних конкурсних процедур для відбору найкращих кандидатів на посади суддів в Україні".

Нагадаємо, що Вища кваліфікаційна комісія суддів України визначила шість членів Громадської ради міжнародних експертів, які братимуть участь у відборі антикорупційних суддів.

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08 04 2019 18:10
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