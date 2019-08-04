Рада Європи: Судова реформа в Україні відповідає стандартам
Рада Європи в 2017-2018 роках досліджувала нові конкурсні процедури відбору і призначення суддів, які були введені в рамках судової реформи в Україні.
"Змінами до законодавства враховано велику кількість міжнародних і європейських рекомендацій, зміни загалом відповідають стандартам Ради Європи", - йдеться у висновку Ради Європи, опублікованому на сайті Офісу РЄ в Україні.
Впроваджені зміни дозволили проводити конкурс до Верховного Суду в атмосфері "надзвичайно високої публічності та прозорості", відзначає РЄ.
Рада Європи підкреслює, що реформа передбачає проведення "якісних конкурсних процедур для відбору найкращих кандидатів на посади суддів в Україні".
Нагадаємо, що Вища кваліфікаційна комісія суддів України визначила шість членів Громадської ради міжнародних експертів, які братимуть участь у відборі антикорупційних суддів.
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