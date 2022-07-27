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Рада заборонила колекторам вимагати борги з військових і переселенців

У другому читанні законопроект підтримали 302 нардепи
Верховна рада в середу, 27 липня, прийняла законопроект, який забороняє колекторам стягувати борги з бійців ЗСУ, тероборони і переселенців.
Рада заборонила колекторам вимагати борги з військових і переселенців Фото: з вільних джерел

У другому читанні законопроект підтримали 302 нардепи.

Зміни, які вносить документ, будуть, зокрема, застосовані по відношенню до військових, які проходять службу на території України і військовослужбовцям, які стали інвалідами в результаті служби.

Також, відповідно до законопроекту, колектори не зможуть стягнути борги з родичів загиблих військових і людей, які знаходяться в полоні або числяться зниклими безвісти.

При цьому нововведення будуть діяти під час воєнного стану в Україні і протягом 90 днів з дня його припинення або скасування.

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27 07 2022 16:57
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