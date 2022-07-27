CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВерховна рада в середу, 27 липня, прийняла законопроект, який забороняє колекторам стягувати борги з бійців ЗСУ, тероборони і переселенців.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Рада заборонила колекторам вимагати борги з військових і переселенців
У другому читанні законопроект підтримали 302 нардепи
Фото: з вільних джерел
У другому читанні законопроект підтримали 302 нардепи.
Зміни, які вносить документ, будуть, зокрема, застосовані по відношенню до військових, які проходять службу на території України і військовослужбовцям, які стали інвалідами в результаті служби.
Також, відповідно до законопроекту, колектори не зможуть стягнути борги з родичів загиблих військових і людей, які знаходяться в полоні або числяться зниклими безвісти.
При цьому нововведення будуть діяти під час воєнного стану в Україні і протягом 90 днів з дня його припинення або скасування.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
27 07 2022 16:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО На Житомирщині зняли фільм про Лесю Українку
- ВІДЕО Перші британські ЗРК Stormer – уже в Україні
- ФОТО Нові HIMARS, БПЛА Phoenix Ghost і боєприпаси вже їдуть в Україну, — Пентагон США
- Правоохоронці влаштували обшуки на Закарпатській митниці. У чому причина?
- Відсторонення та усунення. Хто стоїть за кадровою ротацією у СБУ та ГПУ