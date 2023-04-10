Рада закликала країни НАТО прискорити вступ України до Альянсу
Про це повідомив народний депутат від Євросолідарності Олексій Гончаренко.
Народні депутати підтримали відповідну постанову в цілому (352 голоси за).
У постанові Рада закликала країни НАТО та ПА НАТО підтримати необхідність вступу України в Альянс, парламенти країн-членів — підтвердити свою провідну роль у підтримці вступу України, ухвалити декларацію про підтримку України на весняній сесії ПА НАТО, закликати уряди країн-учасниць Альянсу підтримати заявку України на членство і розпочати планувати процес приєднання Києва до НАТО.
Найближчий саміт НАТО відбудеться у Вільнюсі 11—12 липня. У ньому візьмуть участь близько 40 делегацій країн-членів і партнерів Альянсу.