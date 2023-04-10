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Рада закликала країни НАТО прискорити вступ України до Альянсу

10 квітня 2023, 19:47
Рада закликала країни НАТО прискорити вступ України до Альянсу
Фото: з вільного доступу
Нардепи також закликали країни-члени визначитися з "часовими рамками" вступу України та скликати засідання Комісії Україна — НАТО на рівні лідерів у рамках саміту Альянсу у Вільнюсі.
Верховна Рада звернулася до держав-членів Організації Північноатлантичного договору (НАТО) та Парламентської асамблеї НАТО із проханням щодо прискорення вступу України до Альянсу.

Про це повідомив народний депутат від Євросолідарності Олексій Гончаренко.

Народні депутати підтримали відповідну постанову в цілому (352 голоси за).

У постанові Рада закликала країни НАТО та ПА НАТО підтримати необхідність вступу України в Альянс, парламенти країн-членів — підтвердити свою провідну роль у підтримці вступу України, ухвалити декларацію про підтримку України на весняній сесії ПА НАТО, закликати уряди країн-учасниць Альянсу підтримати заявку України на членство і розпочати планувати процес приєднання Києва до НАТО.

Найближчий саміт НАТО відбудеться у Вільнюсі 11—12 липня. У ньому візьмуть участь близько 40 делегацій країн-членів і партнерів Альянсу.

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