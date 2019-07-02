Рада закріпила в Конституції курс на ЄС і НАТО
Преамбула Конституції доповнена словами про підтвердження європейської ідентичності українського народу і незворотності європейського і євроатлантичного курсу України.
Згідно з поправками, у повноваженнях Верховної Ради буде "реалізація стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та Організації Північноатлантичного договору".
За прийняття законопроекту №9037 у цілому на засіданні 7 лютого проголосували 334 депутати.
Президент України стане гарантом реалізації стратегічного курсу держави на членство держави в ЄС і НАТО. Кабінет міністрів, в свою чергу, повинен буде забезпечувати реалізацію стратегічного курсу на членство України в цих організаціях.
При цьому в преамбулі конституційними змінами пропонується закріпити, що Верховна Рада підтверджує "європейську ідентичність українського народу і незворотність європейського і євроатлантичного курсу України".
З перехідних положень Конституції буде виключена норму про те, що "використання існуючих військових баз на території України для тимчасового перебування іноземних військових формувань можливе на умовах оренди в порядку, визначеному міжнародними договорами України, ратифікованими Верховною Радою".
Президентський проект закону був зареєстрований у парламенті 3 вересня, а 22 листопада він був прийнятий в першому читанні.
У 2017 році Верховна Рада прийняла закон, згідно з яким вступ України в НАТО визначається як одна з основ зовнішньої політики. Його підтримали 276 народних депутатів, тоді як для зміни Конституції необхідно мінімум 300 голосів.
Курс на членство в НАТО прописаний в законах "Про основи внутрішньої і зовнішньої політики" і "Про основи національної безпеки України". Військова доктрина України також передбачає розвиток Збройних Сил України за західними стандартами і досягнення сумісності зі збройними силами держав - членів НАТО.
Конституція України була прийнята в 1996 році і в неї вже не один раз вносили суттєві зміни.
Нагадаємо, у вересні Президент Петро Порошенко запропонував закріпити незворотність курсу України на європейську і євроатлантичну інтеграцію у преамбулі Основного закону.
У НАТО прокоментували намір Києва.
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