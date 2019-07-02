Рада закріпила в Конституції курс на ЄС і НАТО

З Основного закону вилучено норму про військову базу в Севастополі

Верховна Рада внесла зміни до Конституції України, які закріплюють курс країни на набуття повноправного членства в Європейському Союзі і НАТО, а також виключили з неї норму про можливість оренди іноземною державою військових баз в Україні.

Преамбула Конституції доповнена словами про підтвердження європейської ідентичності українського народу і незворотності європейського і євроатлантичного курсу України.

Згідно з поправками, у повноваженнях Верховної Ради буде "реалізація стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та Організації Північноатлантичного договору".

За прийняття законопроекту №9037 у цілому на засіданні 7 лютого проголосували 334 депутати.

Президент України стане гарантом реалізації стратегічного курсу держави на членство держави в ЄС і НАТО. Кабінет міністрів, в свою чергу, повинен буде забезпечувати реалізацію стратегічного курсу на членство України в цих організаціях.

При цьому в преамбулі конституційними змінами пропонується закріпити, що Верховна Рада підтверджує "європейську ідентичність українського народу і незворотність європейського і євроатлантичного курсу України".

З перехідних положень Конституції буде виключена норму про те, що "використання існуючих військових баз на території України для тимчасового перебування іноземних військових формувань можливе на умовах оренди в порядку, визначеному міжнародними договорами України, ратифікованими Верховною Радою".

Президентський проект закону був зареєстрований у парламенті 3 вересня, а 22 листопада він був прийнятий в першому читанні.

У 2017 році Верховна Рада прийняла закон, згідно з яким вступ України в НАТО визначається як одна з основ зовнішньої політики. Його підтримали 276 народних депутатів, тоді як для зміни Конституції необхідно мінімум 300 голосів.

Курс на членство в НАТО прописаний в законах "Про основи внутрішньої і зовнішньої політики" і "Про основи національної безпеки України". Військова доктрина України також передбачає розвиток Збройних Сил України за західними стандартами і досягнення сумісності зі збройними силами держав - членів НАТО.

Конституція України була прийнята в 1996 році і в неї вже не один раз вносили суттєві зміни.

Нагадаємо, у вересні Президент Петро Порошенко запропонував закріпити незворотність курсу України на європейську і євроатлантичну інтеграцію у преамбулі Основного закону.

У НАТО прокоментували намір Києва.