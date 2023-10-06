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Рада збільшила видатки держбюджету 2023 року на 322,6 млрд грн

06 жовтня 2023, 16:09
Рада збільшила видатки держбюджету 2023 року на 322,6 млрд грн
Фото: Андрій Стенин/ria.ru
Більшість із цих грошей піде на Сили оборони України.
Верховна Рада проголосувала в цілому за збільшення видатків державного бюджету України 2023 року на 322,6 млрд грн. 

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За його словами, зміни ухвалили після понад 11 годин розгляду правок.

За відповідний законопроєкт №10038 про зміни до держбюджету-2023 проголосували 313 депутатів. Один утримався, і 14 — не голосували.

Так, у держбюджеті збільшаться видатки на такі напрями:

  • Міноборони на 211 млрд грн;
  • МВС на 79 млрд грн;
  • Мінсоцполітики на 16,5 млрд грн;
  • МЗС на 1,3 млрд грн;
  • Мінстратегпром на 4,3 млрд грн;
  • СБУ на 4,2 млрд грн;
  • ГУР на 2,5 млрд грн;
  • Міносвіти на 572 млн грн;
  • Держспецзв'язку на 570 млн грн;
  • Служба зовнішньої розвідки на 500 млн грн;
  • УДО на 230,5 млн грн;
  • Міненерго на 350 млн грн.

Окрім того, видатки на БЕБ збільшаться на 253,5 млн грн. За словами Железняка, з них списали 60,5 млн і залишили тільки мінімум на заробітні плати.

Депутат відзначив, що так встановлено два рекорди за історію України: видатки загального бюджету вперше будуть більші за 3,39 трлн грн, а дефіцит — більшим від 2 трлн грн.

Окрім того, 20 вересня у Верховній Раді представили державний бюджет на 2024 рік. До 1 жовтня народні депутати подавали свої пропозиції, і до 20 жовтня відбудеться перше голосування за бюджет з пропозиціями депутатів.

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