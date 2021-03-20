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ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Радари TruCAM з'являться в Україні ще на 60 ділянках

На дорогах України з 22 березня з'являться ще 60 ділянок, де поліцейські вимірюватимуть швидкість транспорту радарами TruCAM.
Радари TruCAM з TruCam

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Патрульна поліція.

“З 22 березня патрульні з приладом TruCAM працюватимуть ще на 60 нових ділянках. Також ми вносимо зміни до 12 вже існуючих ділянок”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що загалом на дорогах України працюватимуть 117 приладів TruCAM, а вимірювання здійснюватиметься на 309 ділянках.

У поліції просять звернути увагу, що про використання приладів вимірювання швидкості повідомлятимуть дорожні знаки, які попереджають про фото- та відеофіксацію порушень. А безпосередньо в місцях фіксації стоятимуть службові автомобілі з увімкненими синіми проблисковими маячками.

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20 03 2021 13:02
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