Радбез ООН навіть не обговорює позбавлення росії усіх повноважень – Кислиця

За словами українського посла, ООН перебуває у глибокій кризі не лише через те, що Радбез безпораден, коли мова йде про заходи по зупиненню війни в Україні.

Постійні члени Ради Безпеки Організації об'єднаних націй (ООН) не готові не тільки до практичних кроків щодо позбавлення росії всіх повноважень, а й до початку політичної дискусії на цю тему.

Про це в інтерв’ю "Голосу Америки" розповів постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

За його словами, у контексті протидії агресії рф проти України Радбез ООН не зміг змінити ситуацію "або ухвалити будь-яке субстантивне рішення". На думку дипломата, головна причина – це те, що країни-члени Ради безпеки - передусім її постійні члени - продовжують стояти на позиції, що російська федерація є повноцінним та повноправним членом Радбезу.

"Вони дозволяють російській федерації використовувати право вето. Вони не готові не тільки до практичних кроків щодо позбавлення російської федерації всіх повноважень, а навіть не готові розпочати про це політичну дискусію. Відтак навіть у такій складній ситуації, як конфлікт у Газі, Рада Безпеки спромоглася ухвалити рішення по відкриттю нових гуманітарних переходів, а наш конфлікт залишається чи не єдиним, де жодних рішень немає", - констатував Кислиця.

Водночас він вважає, що ООН перебуває у глибокій кризі не лише через те, що Рада безпеки безпорадна, коли мова йде про заходи по зупиненню війни в Україні та приборканню агресора.

"ООН знаходиться в глибокій кризі ще й тому, що одна з її головних функції – підтримання миру – вже не працює в тому вигляді, як вона працювала ще десять років тому. Тому потрібно шукати нові форми та підходи до того, яким чином ООН у майбутньому буде підтримувати мир", - зазначив український дипломат.