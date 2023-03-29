Радбез ООН обговорить погрози путіна розмістити ядерну зброю у білорусі

У порядку денному цей пункт сформульовано як "загроза міжнародному миру та безпеці".

Рада Безпеки ООН проведе у п’ятницю, 31 березня, засідання для обговорення погроз президента рф володимира путіна розмістити ядерну зброю на території білорусі.



Про це кореспондентовіи"Укрінформ" повідомили у секретаріаті Радбезу.

Засідання розпочнеться о 10:00 за східноамериканським часом (17:00 за Києвом). Очікується, що участь у ньому візьме українська делегація.

П’ятниця – останній день березня, місяця, протягом якого в Радбезі головує Мозамбік. З 1 квітня головування переходить до росії, яка займає в РБ місце срср.