Радбез ООН ухвалив резолюцію про гуманітарні паузи в Секторі Гази

Рада Безпеки ООН вперше з початку війни між Хамас та Ізраїлем спромоглася ухвалити резолюцію.

Рада Безпеки ООН закликала до "продовжених гуманітарних пауз" у Секторі Гази, вперше з початку війни Ізраїлю та Хамас схваливши резолюцію.

Про це повідомляє The Times of Israel.

Підготовлена ​​Мальтою та прийнята 12 голосами «за» резолюція "закликає до термінових і тривалих гуманітарних пауз і коридорів по всьому Сектору Гази на достатню кількість днів", щоб дозволити допомозі дістатися до цивільних осіб на оточеній території.

Радбез також закликав до негайного та безумовного звільнення всіх заручників, утримуваних Хамас та іншими терористичними групами, особливо дітей.

Три держави при голосуванні за резолюцію утрималися: США, Велика Британія та росія. Проте США не наклали вето на резолюцію, як робили це досі.

На початку жовтня бойовики організації Хамас влаштували масштабне вторгнення до Ізраїлю. Під час нападу вони вбивали, а також викрадали військових та цивільних мешканців. Після цього Ізраїль оголосив початок операції "Залізні мечі" та почав регулярно обстрілювати цілі у Секторі Газа.

Сьогодні прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху оголосив про початок проведення третьої фази воєнної операції проти угруповання Хамас. Вона передбачає розширення наземного проникнення у Сектор Газа.