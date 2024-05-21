Радбез ООН відхилив російський проєкт резолюції про нерозповсюдження зброї в космосі

Заступник постійного представника США при ООН Роберт Вуд звинуватив росію в лицемірстві.

Рада Безпеки ООН відхилила проєкт резолюції про нерозповсюдження зброї в космічному просторі, висунутий росією, яка у квітні заветувала подібний документ, підтриманий переважною більшістю.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Заступник постійного представника США при ООН Роберт Вуд звинуватив росію в лицемірстві, зазначивши, що кремль "намагається відвернути увагу світової спільноти від розробки нового супутника з ядерним зарядом".

"Ми чули, як путін публічно заявив, що рф не має наміру розміщувати ядерну зброю в космосі. Якби це було так, росія б не наклала вето на резолюцію", – сказав Вуд, указавши, що протягом останніх кількох тижнів росія намагалася відвернути увагу від своїх небезпечних зусиль з виведення ядерної зброї на орбіту.

Він нагадав, що 16 травня російська федерація запустила супутник, який США вважають "імовірною протикосмічною зброєю, що може бути здатна атакувати інші супутники на низькій навколоземній орбіті".

"Я читав ваш поганий текст. Ми вже бачили цей фільм", – зауважив американський дипломат, реагуючи на заперечення та репліки представника рф.

Повідомляється, що за російський проєкт проголосувало сім держав (росія, Алжир, Еквадор, Китай, Гаяна, Мозамбік, Сьєрра-Леоне), проти – теж сім (Франція, Японія, Мальта, Південна Корея, Словенія, Велика Британія США), утрималася Швейцарія.