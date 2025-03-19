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"Радіо Свобода" подало до суду на адміністрацію Трампа через припинення фінансування

19 березня 2025, 10:31
Фото: Great again
Справу розглядатимуть в Окружному суді Сполучених Штатів в окрузі Колумбія.
Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода (RFE/RL) подало до суду на Агентство США з глобальних медіа (USAGM), а також на посадових осіб агентства Карі Лейк і Віктора Моралеса. RFE/RL хоче перешкодити спробі припинити дію федерального гранту.
 
Про це йдеться у заяві RFE/RL.
 
У позові йдеться про те, що відмова RFE/RL у коштах, виділених для нього Конгресом, порушує федеральні закони, включно з конституцією США, яка наділяє Конгрес виключними повноваженнями щодо федеральних витрат.
 
Справу розглядатимуть в Окружному суді Сполучених Штатів в окрузі Колумбія.
 
"Зараз не час поступатися територією пропаганді та цензурі противників Америки. Ми вважаємо, що закон на нашому боці і що святкування нашої кончини деспотами по всьому світу передчасне", - заявив генеральний директор RFE/RL Стівен Капус.
 
Агентство США з глобальних медіа припинило надання грантів Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода, яке веде мовлення на країни Східної Європи, включно з росією та Україною, а також Радіо Вільна Азія, яке веде мовлення на Китай і Північну Корею.
 
Цей крок зазнав широкої критики в минулі вихідні з боку захисників свободи преси та прав людини.

 

Дональд Трампвійна в Україніросія окупанти

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