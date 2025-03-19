"Радіо Свобода" подало до суду на адміністрацію Трампа через припинення фінансування

Справу розглядатимуть в Окружному суді Сполучених Штатів в окрузі Колумбія.

Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода (RFE/RL) подало до суду на Агентство США з глобальних медіа (USAGM), а також на посадових осіб агентства Карі Лейк і Віктора Моралеса. RFE/RL хоче перешкодити спробі припинити дію федерального гранту.

Про це йдеться у заяві RFE/RL.

У позові йдеться про те, що відмова RFE/RL у коштах, виділених для нього Конгресом, порушує федеральні закони, включно з конституцією США, яка наділяє Конгрес виключними повноваженнями щодо федеральних витрат.

Справу розглядатимуть в Окружному суді Сполучених Штатів в окрузі Колумбія.