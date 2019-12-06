Radiohead опублікував 18 годин невиданих записів через шантаж хакерів

Гроші від продажу записів музиканти планують спрямувати на благодійність та на боротьбу зі змінами клімату

Учасники британського гурту Radiohead виклали в мережу 18 годин архівних невиданих записів, які зробили під час створення альбому OK Computer.

Так музиканти відповіли на шантаж хакерів, які викрали записи та погрожували їх опублікувати, якщо їм не заплатять 150 тисяч доларів, повідомляє ВВС.

"За 18 фунтів можна дізнатися, чи ми повинні були виплатити цей викуп", - заявив гітарист Джонні Грінвуд.

Серед невиданих скарбів є 12-хвилинний варіант Paranoid Android, демозапис Karma Police і десятки невиданих або незавершених пісень. Прослухати записи можна за посиланням.

Гроші від продажу записів музиканти планують спрямувати на благодійність та на боротьбу зі змінами клімату.

Випущений у 1997 році OK Computer часто називають шедевром Radiohead - відзначаючи величезний звуковий стрибок вперед від його попередника The Bends.