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Радник Байдена озвучив власне бачення перемоги України у війні з росією

21 березня 2024, 08:27
Радник Байдена озвучив власне бачення перемоги України у війні з росією
bbc
Навіть перед лицем російських атак Україна продовжує впроваджувати інновації.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван вважає перемогою України, якщо вона вийде з війни суверенною, демократичною, вільною країною.

Про це пише "Інтерфакс-Україна". 

"Я сказав, що сьогодні Україна повинна перемогти. І що це означає? Це означає, що Україна вийде з цієї війни суверенною, незалежною, вільною, здатною стримувати майбутню агресію, з сильною, динамічною демократією, з глибокими демократичними інститутами, з економікою, що зростає не лише в традиційних сферах, а й у сфері високих технологій, в сферах, в яких ви впроваджуєте інновації, і навіть перед лицем російських атак ви впроваджуєте інновації. Ось що означає перемога", - зауважив Салліван. 

Тепер, сказав він, "це має вирішальний військовий вимір, тобто надання необхідної підтримки, постачання та зброї хоробрим українським солдатам, щоб вони могли ефективно робити те, що їм потрібно, на полі бою".

"У нас є розвідувальне співробітництво, є економічне співробітництво, є дипломатія, яку ми проводимо разом, щоб працювати над демократичними реформами та економічними реформами. Тож це комплексна, всебічна і спільна робота уряду США, яку наш президент визначив як ключовий пріоритет Сполучених Штатів, щоб Україна не просто перемогла, а й домоглася успіху", - підкреслив радник президента США.

війна в Українісалліванрадник президентаросія окупанти

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