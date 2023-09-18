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ПОЛІТИКА

Радник Байдена провів "конструктивні" переговори з китайським дипломатом – Reuters

18 вересня 2023, 08:36
Радник Байдена провів
bbc
Розмова була спрямована на "відповідальну підтримку відносин".

Сполучені Штати спостерігають ознаки зацікавленості Китаю у переговорах із Білим домом по лінії збройних сил.

Про це заявив радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван після переговорів із главою МЗС Китаю Ван І, повідомляє Reuters.

"Протягом деякого часу ми чітко заявляли, що вважаємо за необхідне консультації між збройними силами США та Китаю не лише на рівні Міністерства оборони, міністра, а й на рівні командування. Є деякі ознаки того, що вони (Китай – ред.) можуть бути в Це зацікавлені. Але це поступовий процес", - заявив Салліван.

Переговори Саллівана та Ван І проходили 16 та 17 вересня на Мальті. Сторони, зокрема, обговорили можливість зустрічі президента США Джо Байдена та голови КНР Сі Цзіньпіна.

На початку цього року відносини між двома країнами перебували на найнижчому за десятиліття рівні. Проте влітку країни почали проводити зустрічі на найвищому рівні, щоби налагодити комунікацію. Так, КНР відвідали держсекретар США Ентоні Блінкен та міністер фінансів США Джанет Йеллен.

КитайСШАвійна в Україні

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