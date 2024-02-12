Радник Байдена з питань нацбезпеки пішов на підвищення – Reuters

Він має великий досвід у сфері нацбезпеки США.

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі матиме нову посаду із більшими повноваженнями.

Посадовця підвищать до радника Білого дому з питань національної безпеки, а також він стане помічником президента США.

Про це пише Reuters із посиланням на неназваного американського політика.

За інформацією видання, Кірбі відповідатиме за координацію комунікацій із питань національної безпеки у різних відомствах.

Старша радниця Джо Байдена Аніта Данн зазначила, що "десятиліття досвіду Кірбі і його чітке стратегічне бачення роблять посадовця дуже цінним речником і радником у цій команді".

Днями Кірбі розповів, що росіяни намагаються інтенсивніше завдавати ракетні і дронові удари по мирним містам та позиціях українських військових, оскільки знають, що через відсутність допомоги від США в ЗСУ вичерпуються запаси озброєння для збиття ворожих цілей.

Після відставки Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ, Кірбі заявив, що Білий дім працюватиме з будь-ким, хто очолює українську армію.