Радник глави Мінстратегпрому загинув у ДТП: він відповідав за дрони

Він також воював у складі ЗСУ з 2017 року і на початку повномасштабної війни.

Радник голови Мінстратегпрому Ярослав Олійник, який відповідав за співпрацю з виробниками БпЛа, загинув у ДТП разом із дружиною.

Про це колишній очільник міністерства Олександр Камишін написав у Telegram-каналі.

"Загинув Ярослав Олійник. Він же Локі. Один з перших членів оновленої команди МінСтратегПрому. Він доєднався до нас минулого літа прямо з лінії фронту. Відповідав за роботу з виробниками дронів. До сих пір не віриться", - йдетьс я в дописі.

Про це підтвердили і у фонді "Повернись живим", де раніше працював Олійник.

Ярослав Олійник долучився до ЗСУ у 2017 році і служив у підрозділі "Аеророзвідка". На фронті був відомий під позивним Локі.

Під час повномасштабної війни рф проти України Олійник брав участь у боях на Київщині, Чернігівщині і у Харківському контрнаступі, де допомагав звільняти Куп'янськ.