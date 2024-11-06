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Радник Трампа назвав його перші кроки після повернення до Білого дому

06 листопада 2024, 20:11
Радник Трампа назвав його перші кроки після повернення до Білого дому
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Перші кроки республіканця Дональда Трампа після повернення в Білий дім стосуватимуться нелегальної міграції та видобутку нафти.

Про це заявив старший радник передвиборчої кампанії Трампа Джейсон Міллер в ефірі CBS.

За словами Міллера, найперші дії Трампа на посаді президента США стосуватимуться речей, які він може здійснити без додаткового схвалення Конгресу.
 
"Уся політика щодо безпеки кордонів, яка була запроваджена Трампом, може бути просто повернута так, як вона була раніше. Їм не потрібне рішення Конгресу, аби повернути захист кордону", – каже він.
 
Крім того, Трамп може провести низку заходів, що дозволять знизити ціни на енергоресурси.
 
"Інші дії, звісно, потребуватимуть законодавчих дій і відповідних рішень", – вказав радник Трампа.
 
За словами Міллера, Трамп перетворив Республіканську партію на "партію робітничого класу", що засвідчило зростання підтримки з боку темношкірих виборців і виборців латиноамериканського походження.

 

війна в Україніросія окупантиДональд Трамп

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