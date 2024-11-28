Радник Трампа розглядає кілька пропозицій щодо припинення війни в Україні

На столі декілька варіантів, у тому числі й таких, що суперечать передвиборчій риториці Трампа.

Майкл Волтц, майбутній радник новообраного президента Дональда Трампа з національної безпеки, наразі розглядає пропозиції щодо припинення російсько-української війни, в тому числі і від Кіта Келлога, якого Трамп оголосив своїм спецпосланцем з питань України та росії.

Про це повідомляє CNN з посиланням на власні джерела.

За словами співрозмовників CNN, хоча робота над конкретною стратегією досі триває, представники Трампа, швидше за все, наполягатимуть на припиненні вогню у найближчій перспективі, щоб заморозити конфлікт, поки обидві сторони ведуть переговори.

Очікується, що представники адміністрації Трампа також наполягатимуть на тому, щоб європейські союзники і НАТО взяли на себе більшу частину тягаря витрат на підтримку України.

"Нам потрібно відновити стримування, відновити мир і випередити цю ескалацію, а не відповідати на неї. Потрібно розмовляти про те, хто буде за столом перемовин, яким чином долучити обидві сторони і якими будуть рамки цієї угоди", — сказав Волтц в інтерв'ю телеканалу Fox на вихідних.

Серед планів, які розглядає Волтц, є пропозиція і від Келлога, який був радником з питань національної безпеки в першій адміністрації Трампа.

План Келлога передбачає, що продовження американської військової допомоги Україні залежатиме від участі Києва в мирних переговорах з росією та "офіційної політики США, спрямованої на припинення вогню і врегулювання конфлікту в Україні шляхом переговорів".

Прагнення України вступити до НАТО, тим часом, буде відкладене на тривалий період, що дасть росію поступку, аби сісти за стіл переговорів.

Волтц також розглянув окрему пропозицію, яку підтримав колишній посол Трампа в Німеччині Рік Гренелл.

Гренелл раніше висловлював підтримку створенню "автономних регіонів"всередині України, хоча і не пояснював детально, як це може виглядати.

"Інша ідея, що обговорюється, полягає в тому, щоб дозволити росії зберегти територію, яку вона утримує зараз, в обмін на членство України в НАТО, хоча мало хто в орбіті Трампа, схоже, прагне запросити Україну до Альянсу найближчим часом", — повідомили співрозмовники CNN.

Цю думку, принаймні частково, поділяє адміністрація Байдена, яка заявляла, що Україна вступить до НАТО, але лише після закінчення війни.

Україна була серед низки питань, які Волтц обговорював з радником Байдена з питань національної безпеки Джейком Салліваном під час зустрічі минулого тижня.

"Втім, ще зарано говорити про те, якою буде стратегія команди Трампа щодо завершення війни в Україні. Сам Трамп завжди змінює свої позиції та тактику передачі повідомлень – особливо щодо питань зовнішньої політики. Тож це означає, що процес планування всього, що стосується України, ймовірно, буде поступовим", — зазначає CNN із посиланням на джерело у перехідній адміністрації Трампа.

Союзники Трампа, призначені на керівні посади у сфері національної безпеки, вже публічно дали зрозуміти, що новообраний президент розглядає низку варіантів, щоб посадити за стіл переговорів і росію, і Україну, в тому числі й ті з них, які суперечать його раніше висловленим поглядам на конфлікт.

Себастьян Горка, якого Трамп нещодавно призначив одним з головних заступників Волца, нещодавно назвав Владіміра Путіна "бандитом" і заявив, що нова адміністрація може збільшити військову допомогу США Україні понад нинішній рівень підтримки, щоб домогтися швидкого завершення війни.