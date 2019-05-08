Радник Зеленського виступив проти розблокування "Однокласників" та "ВКонтакті"

"На жаль, "ВКонтакті" став спецоперацією Росії проти України"

Радник президента Володимира Зеленського, №6 у списку "Слуги народу" Михайло Федоров не рекомендує скасовувати блокування російських соцмереж "Однокласники" та "ВКонтакті".

"Можу сказати свою особисту думку. Я б не рекомендував знімати блок з "Однокласників" і "ВКонтакті", тому що не бачу в цьому доцільності. Там досить багато контенту, який негативно впливає на українців", - сказав він, повідомляє "Громадське".

Федоров зазначив, що рекомендував би продовжити відповідні санкції проти соцмереж.

"На жаль, "ВКонтакті" став спецоперацією Росії проти України", - наголосив майбутній депутат.

Нагадаємо, що позаштатний радник президента Володимира Зеленського Михайло Федоров прогнозує, що наступні президентські вибори можуть проходити онлайн.