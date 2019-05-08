ПОЛІТИКА НОВИНИРадник президента Володимира Зеленського, №6 у списку "Слуги народу" Михайло Федоров не рекомендує скасовувати блокування російських соцмереж "Однокласники" та "ВКонтакті".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Радник Зеленського виступив проти розблокування "Однокласників" та "ВКонтакті"
"На жаль, "ВКонтакті" став спецоперацією Росії проти України"
Фото:УП
"Можу сказати свою особисту думку. Я б не рекомендував знімати блок з "Однокласників" і "ВКонтакті", тому що не бачу в цьому доцільності. Там досить багато контенту, який негативно впливає на українців", - сказав він, повідомляє "Громадське".
Федоров зазначив, що рекомендував би продовжити відповідні санкції проти соцмереж.
"На жаль, "ВКонтакті" став спецоперацією Росії проти України", - наголосив майбутній депутат.
Нагадаємо, що позаштатний радник президента Володимира Зеленського Михайло Федоров прогнозує, що наступні президентські вибори можуть проходити онлайн.
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