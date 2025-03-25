Радника Трампа можуть звільнити через витік інформації

Частина посадовців вимагає відставки радника з нацбезпеки.

Адміністрація президента США Дональда Трампа опинилася в центрі скандалу після того, як стало відомо, що головний редактор The Atlantic Джеффрі Голдберг випадково отримав доступ до конфіденційного групового чату в Signal, де високопосадовці обговорювали військові плани щодо ударів по повстанцях-хуситах у Ємені.

За інформацією Politico, ненавмисне додавання журналіста до розмови поставило під загрозу посаду радника з національної безпеки Майка Волца. У Білому домі тривають дискусії щодо його можливої відставки, хоча остаточне рішення залишається за президентом, який має ухвалити його найближчими днями.

Потрапляння у секретний чат

За словами Голдберга, 11 березня він отримав запит на підключення до Signal від користувача під ім'ям Майкл Волц. Прийнявши запит, журналіст був доданий до групового чату під назвою "Houthi PC small group" (PC ‒ principals committee, що в США позначає групу топчиновників у сфері національної безпеки). У чаті брали участь 18 людей, серед яких, імовірно, були віцепрезидент Джей Ді Венс, міністр оборони Піт Гегсет, державний секретар Марко Рубіо та директор національної розвідки Тулсі Габбард. ​

Інцидент викликав негайну реакцію в адміністрації. Деякі чиновники виступили за звільнення Волца, щоб уникнути негативних наслідків для президента. Один із високопосадовців, на умовах анонімності, зазначив, що "було нерозумно не перевірити, хто є в чаті, і ще більш нерозумно обговорювати такі питання в Signal".

Водночас, за даними Politico, особи, близькі до Білого дому, розділилися в думках щодо майбутнього Волца. Деякі вважають, що його відставка неминуча, тоді як інші наполягають на збереженні його на посаді.

Президент США Дональд Трамп заявив, що дізнався про інцидент від журналістів. Водночас він похвалив американську операцію в Ємені.

"Я нічого про це не знаю. Я не великий шанувальник Atlantic. Для мене це журнал, який припиняє роботу. Я думаю, що це не дуже журнал", ‒ сказав президент журналістам у кімнаті Рузвельта.

Попри внутрішню напругу, офіційна позиція адміністрації залишається незмінною. Прессекретар Білого дому Керолайн Левітт заявила, що президент Трамп повністю довіряє своїй команді з національної безпеки, включаючи Волца.

"Як сказав президент, атаки на хуситів були дуже успішними та ефективними", ‒ зазначила Левітт, відмовившись від подальших коментарів.

Деякі аналітики припускають, що подальший розвиток ситуації залежатиме від реакції президента. За словами джерел, Трамп може покласти провину на Волца, але водночас його невдоволення може бути спрямоване й на інших посадовців, зокрема віцепрезидента Венса чи міністра оборони Гегсета.

Скандал також спричинив занепокоєння серед законодавців. Член Комітету з питань збройних сил Палати представників Дон Бейкон назвав використання незахищеної мережі для обговорення конфіденційної інформації "недобросовісним", а сенатор Роджер Вікер заявив, що цей інцидент "обов’язково розглянуть у комітеті".

Попри це, багато республіканців у Конгресі висловлюють підтримку Волцу. Спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що радник з нацбезпеки "абсолютно не повинен" іти у відставку.

"Він має виняткову кваліфікацію для цієї роботи. Йому довіряють ‒ і він заслуговує на довіру", ‒ наголосив Джонсон.