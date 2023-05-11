Радники Байдена та Сі Цзіньпіна провели зустріч

Зустріч була частиною постійних зусиль щодо підтримки відкритих комунікацій і відповідального управління конкуренцією.

Сьогодні, 11 травня, радник з національної безпеки Сполучених Штатів Америки Джейк Салліван провів зустріч з членом Політбюро Комуністичної партії Китаю та директором офісу Комісії у закордонних справах Ван I.



Про це повідомляє сайт Білого дому.

За даними Білого дому, обидві сторони провели відверті, змістовні та конструктивні дискусії щодо ключових питань, а саме:

двосторонніх відносин США та Китаю;

питань глобальної та регіональної безпеки;



війни росії проти України;



проблем, пов’язаних із протокою.

Прес-служба Білого дому також додала, що обидві сторони погодилися підтримувати важливий стратегічний канал зв’язку для досягнення поставлених цілей, спираючись на взаємодію між президентом США Джо Байденом і китайським лідером Сі Цзіньпінем.