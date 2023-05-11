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Радники Байдена та Сі Цзіньпіна провели зустріч

11 травня 2023, 20:57
Радники Байдена та Сі Цзіньпіна провели зустріч
Джерело: ukr.net
Зустріч була частиною постійних зусиль щодо підтримки відкритих комунікацій і відповідального управління конкуренцією.

Сьогодні, 11 травня, радник з національної безпеки Сполучених Штатів Америки Джейк Салліван провів зустріч з членом Політбюро Комуністичної партії Китаю та директором офісу Комісії у закордонних справах Ван I.

Про це повідомляє сайт Білого дому.

За даними Білого дому, обидві сторони провели відверті, змістовні та конструктивні дискусії щодо ключових питань, а саме:

  • двосторонніх відносин США та Китаю;
  • питань глобальної та регіональної безпеки;

  • війни росії проти України;

  • проблем, пов’язаних із протокою.

 

Прес-служба Білого дому також додала, що обидві сторони погодилися підтримувати важливий стратегічний канал зв’язку для досягнення поставлених цілей, спираючись на взаємодію між президентом США Джо Байденом і китайським лідером Сі Цзіньпінем.

Китайзустрічрадникивійна в Україніросія окупанти

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