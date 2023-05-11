Радники Байдена та Сі Цзіньпіна провели зустріч
Сьогодні, 11 травня, радник з національної безпеки Сполучених Штатів Америки Джейк Салліван провів зустріч з членом Політбюро Комуністичної партії Китаю та директором офісу Комісії у закордонних справах Ван I.
Про це повідомляє сайт Білого дому.
За даними Білого дому, обидві сторони провели відверті, змістовні та конструктивні дискусії щодо ключових питань, а саме:
- двосторонніх відносин США та Китаю;
- питань глобальної та регіональної безпеки;
- війни росії проти України;
- проблем, пов’язаних із протокою.
Прес-служба Білого дому також додала, що обидві сторони погодилися підтримувати важливий стратегічний канал зв’язку для досягнення поставлених цілей, спираючись на взаємодію між президентом США Джо Байденом і китайським лідером Сі Цзіньпінем.