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Радники пропутінського віцепрем'єра Італії Сальвіні регулярно літають до Москви, - розслідування

Кількість поїздок різко збільшилася у 2018 році
Два радники пропутінського віцепрем'єра Італії Маттео Сальвіні на регулярній основі літають до Москви.
Радники пропутінського віцепрем Маттео Сальвіні. Фото: MESOP.DE

Один із них - Джанлука Савоїні, чий голос було ідентифіковано на записах секретних переговорів в одному з готелів Москви, під час яких обговорювали відкати від нафтових угод. Частина коштів - десятки мільйонів євро - повинна була дістатися партії Сальвіні "Ліга Півночі", щоб допомогти їй на виборах в Європарламент. Про це йдеться в спільному розслідуванні The Insider, Bellingcat і BuzzFeed.

Згідно з даними бази бронювання авіаквитків, у 2015 році Савоїні літав до Росії 5 разів, у 2016-му - 9, у 2017-му - 7 разів, а у 2018-му - щонайменше 14 разів.

Інший радник Сальвіні, який регулярно літає в Москву, - Клаудіо Д'Аміко. Це партнер Савоїні по бізнесу, в 2016 році вони разом заснували в Росії консалтингову компанію "Оріон".

Найцікавіше, що вдалося розкопати журналістам, це те, що в базі перельотів немає відомостей щонайменше про два перельоти Савоїні з Росії до Італії, хоча перельоти в Росію видно. Ще в одному випадку присутність Савоїні в Росії можна простежити за його соцмережами, але перельотів не видно взагалі.

Це вказує на те, що він, імовірно, користувався бізнес-джетами, які не видно в системі бронювання.

Журналісти припускають, що цими літаками Савоїні міг везти з Росії до Італії готівку.

Нещодавно видання Il Fatto з посиланням на два джерела повідомило про курйозний інцидент, що стався з Савоїні навесні 2016 року, коли він у готелі "Меридіан" у Парижі зустрівся з марокканським лобістом, гендиректором агентства "Map", який передав йому величенький згорток. У згортку було 150 тисяч євро. Савоїні зі згортком поспішив у туалет у приміщенні бістро, що розташовувався неподалік, щоб перерахувати гроші, але там зіткнувся з клієнтом і згорток упав, гроші розсипалися на мокрій підлозі. Савоїні почав підбирати їх і очищати одну купюру за одною. Дотриматись конспірації не вдалося.

"Якщо Савоїні дійсно вважав за краще отримувати гроші за лобістські послуги готівкою, то стають зрозумілими і його часті перельоти, і те, чому назад він вважав за краще літати приватними рейсами", - йдеться в розслідуванні.

Нагадаємо, що віце-прем'єр і глава італійського Міністерства внутрішніх справ Маттео Сальвіні заявляв, що Росія є стратегічним партнером Італії в торгівлі та енергетиці.

Також Сальвіні вважає, що Росія законно анексувала український Крим, а революцію в Україні називає "фальшивою".

Також віце-прем'єр Італії неодноразово виступав за скасування санкцій проти Росії.

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