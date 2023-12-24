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Raiffeisen Bank планує вивести активи з росії – Bloomberg

24 грудня 2023, 20:53
Raiffeisen Bank планує вивести активи з росії – Bloomberg
Банк Raiffeisen international AG планує через складні транзакції вивести частину активів з рф, але частина транзакцій веде до вигоди наближеної до Олега Дерипаски особи.

Про це пише Bloomberg.

Raiffeisen заявив, що його російський підрозділ погодився купити майже 28% акцій австрійської будівельної компанії Strabag SE, яка донедавна належала Олегу Дерипасці, який перебуває під санкціями. 

Пізніше росіянин планує передати холдинг материнській компанії у Відні у вигляді дивідендів.

Угода допоможе вирішити головний біль для Raiffeisen, який вже майже два роки без результату розглядає варіанти продажу чи виділення своєї російської дочірньої компанії, яка є найприбутковішою в банку. 

За цей час банк накопив білшье 3 млрд євро прибутку, які він не може переказати через обмеження кремля на виплату дивідендів. 

В разі успіху, банк має повернути до материнської компанії приблизно половину від 3 млрд євро

Raiffeisen намагається знайти шляхи для вирішення своїх проблем з мінімальними наслідками для всіх сторін, але, схоже, у разі успіху всіх транзакцій у Дерипаски зʼявиться можливість ліквідувати свою частину в банку.

Нещодавно ми писали, що банкіри Австрії все ще блокують санкції ЄС проти росії.

 

RaiffeisenактивиРосіяДерипаска

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