Raiffeisen Bank планує вивести активи з росії – Bloomberg
Про це пише Bloomberg.
Raiffeisen заявив, що його російський підрозділ погодився купити майже 28% акцій австрійської будівельної компанії Strabag SE, яка донедавна належала Олегу Дерипасці, який перебуває під санкціями.
Пізніше росіянин планує передати холдинг материнській компанії у Відні у вигляді дивідендів.
Угода допоможе вирішити головний біль для Raiffeisen, який вже майже два роки без результату розглядає варіанти продажу чи виділення своєї російської дочірньої компанії, яка є найприбутковішою в банку.
За цей час банк накопив білшье 3 млрд євро прибутку, які він не може переказати через обмеження кремля на виплату дивідендів.
В разі успіху, банк має повернути до материнської компанії приблизно половину від 3 млрд євро
Raiffeisen намагається знайти шляхи для вирішення своїх проблем з мінімальними наслідками для всіх сторін, але, схоже, у разі успіху всіх транзакцій у Дерипаски зʼявиться можливість ліквідувати свою частину в банку.
Нещодавно ми писали, що банкіри Австрії все ще блокують санкції ЄС проти росії.