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ПОЛІТИКА

Raiffeisen Bank припинив спроби продати свій підрозділ у росії – FT

18 квітня 2025, 13:39
Raiffeisen Bank припинив спроби продати свій підрозділ у росії – FT
У заяві RBI йдеться, що процес продажу "триває", але при цьому додається, що судовий розгляд зупинив виконання будь-якої угоди.

Raiffeisen Bank International - найбільший західний банк, який продовжує вести бізнес у росії, Банк призупинив спроби продати свій підрозділ на тлі зближення між Вашингтоном і москвою.

Про це повідомляє Financial Times.

RBI опинився під тиском з боку регулюючих органів та іноземних урядів, включно з ЄС і США, з вимогою продати свій російський бізнес після повномасштабного вторгнення рф в Україну 2022 року.

І без того складний продаж було призупинено у вересні 2024 року після того, як російський суд заморозив акції російського дочірнього банку Raiffeisen, а у січні 2025 року наклав на банк стягнення в розмірі 2 млрд євро.

У той час RBI заявив, що судова тяганина заморозила передачу права власності на його російський підрозділ.

"Однак у лютому RBI ухвалив рішення призупинити продаж, оскільки москва і Вашингтон почали відновлювати політичну взаємодію", — пише FT.

У заяві RBI йдеться, що процес продажу "триває", але при цьому додається, що судовий розгляд зупинив виконання будь-якої угоди.

"Наразі акції RBI в Raiffeisen bank Russia заблоковані, і тому транзакція на даному етапі неможлива", — йдеться в повідомленні.

Зусилля зі згортання бізнесу все ще тривають відповідно до вимог Європейського центрального банку, заявили в RBI.

Судовий розгляд вдарив по доходах австрійського банку, зазначає видання. RBI повідомив про чистий збиток у розмірі $926 млн у четвертому кварталі 2024 року — перший квартальний збиток за дев’ять років через рішення російського суду. Апеляція у цій справі призначена на 24 квітня.

СШАсанкціївійна в Україніпереговори з рфRaiffeisen Bank

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