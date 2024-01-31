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ПОЛІТИКА

Raiffeisen Bank розглядає стратегію в росії: Можливий вихід чи реорганізація бізнесу

31 січня 2024, 12:12
Raiffeisen Bank розглядає стратегію в росії: Можливий вихід чи реорганізація бізнесу
Raiffeisen Bank International повідомив про падіння прибутку в четвертому кварталі 2023 року на 67% до 272 млн євро в порівнянні з 826 млн євро роком раніше.

Австрійський Raiffeisen Bank International вивчає можливість продажу чи виділення свого бізнесу в росії, попереджаючи, що вихід може тривати деякий час.

Про це повідомляє Reuters.

"Група продовжує працювати над потенційною угодою", - йдеться у повідомленні банку.

Окрема угода щодо придбання майже 28% акцій австрійської будівельної групи Strabag через угоду з російським бізнесменом Олегом Дерипаскою, який перебуває під санкціями, перебуває в стадії реалізації, повідомив RBI, і її закриття очікується на початку цього року.

У грудні 2023 року австрійський банк уклав угоду з Дерипаскою, згідно з якою російський підрозділ банку заплатить олігарху трохи більше 1,5 млрд євро в обмін на його 28% частку в австрійській будівельній компанії Strabag. Ці акції Дерипаски заморожені через європейські санкції. Угода виглядає як спосіб обміну грошей, які інакше залишилися б у росії, на ліквідний актив.

Raiffeisen Bank International повідомив про падіння прибутку в четвертому кварталі 2023 року на 67% до 272 млн євро в порівнянні з 826 млн євро роком раніше.

На прибуток у четвертому кварталі вплинули вищі податки в Україні, а також витрати на 273 млн євро, пов'язані із судовими розглядами та збитками за кредитами у швейцарських франках у Польщі.

Нагадаємо, Raiffeisen - найбільший західний банк, який продовжує працювати на території росії, де в 2022 році він отримав понад половину свого прибутку - 2 млрд євро.

російська влада дала зрозуміти Raiffeisen, у якого близько 2600 корпоративних клієнтів, 4 мільйони власників місцевих рахунків та 10 000 співробітників, що вони хочуть, щоб він залишився, тому що він дозволяє проводити міжнародні платежі.

санкціїрф тероризмRaiffeisen Bank

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