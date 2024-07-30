Raiffeisen скорочує бізнес в росії

Відбувається це попри великі прибутки.

Австрійський Raiffeisen Bank International заявив, що продовжить скорочувати свій великий і прибутковий бізнес на території рф за угодою з Європейським центральним банком.

Про це йдетсья в квартальному звіті банку.

На банк тиснуть Євросоюз і США, які вимагають скоротити його присутність в росії після початку війни в Україні.

"RBI ще більше скоротить бізнес Райффайзенбанку росія відповідно до вимог Європейського центрального банку", - написано в звіті.

В банку зазначають, що кредити для клієнтів скоротилися майже на 60% з піку в другому кварталі 2022 року до 5,8 млрд євро, введено широкі обмеження на платежі з території рф і вжито заходів щодо подальшого скорочення клієнтських депозитів.

На початку року Raiffeisen повідомив про зростання прибутку у другому кварталі на 14% до 661 млн євро. Половину прибутку банк отримав саме в росії, але через західні санкції цей прибуток залишився у місцевого дочірнього банку.