Австрійська банківська група Raiffeisen Bank International отримала в росії за останні пів року €685 млн чистого прибутку.

Про це повідомляє АРА, посилаючись на звіт банківської групи за роботу у першому півріччі 2023 року.

"Операційний результат дещо збільшився (плюс 0,2%) до майже 1,1 млрд євро, прибуток після оподаткування зріс на 8,8% до €685 млн", - написано в звіті.

Дочка Raiffeisen в росії зменшила майже наполовину обсяги непогашених клієнтських кредитів, "спостерігається зростання доходів і прибутку" банківської групи. Так, чистий процентний дохід Райффайзенбанку в рф зріс на 13,5% до €698 млн. Крім того, чистий комісійний дохід також збільшився на 13,5% до €760 млн.

"Загальна сума балансу порядка €23,5 млрд в країні все ще залишається відносно великою. За словами начальника управління ризиків, це сталося переважно завдяки притоку депозитів, у тому числі від міжнародних компаній", - пише APA.

Також вказується, що через західні санкції проти росії банк наразі не має доступу до своїх прибутків, отриманих в рф.

Частка російської дочірньої компанії в операційному прибутку Raiffeisen Bank International у другому кварталі склала 35,1%, а у першому кварталі 2023 року – 45,1%. Група RBI в цілому отримала операційний прибуток у розмірі 2,7 млрд євро за шість місяців, порівняно з 2,5 млрд євро за аналогічний період минулого року.

Голова правління банку Йоганн Штробль повідомив, що банківська група все ще працює над можливим продажем або відокремленням своєї дочки в росії.

Згідно зі звітом, від роботи в Україні у першому півріччі 2023 року Райффайзен отримав прибуток у розмірі €80 млн. Також банківська група продовжує працювати в білорусі, де заробила за цей період €56 млн.