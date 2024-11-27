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Ракета "Орєшник", якою росія атакувала Дніпро, була без вибухівки – Reuters

27 листопада 2024, 09:09
Ракета
Фото: з вільного доступу
Такі боєприпаси, зазвичай, призначені для завдання ядерних ударів великої дальності.
Нова балістична ракета, якою рф атакувала Дніпро минулого тижня, мала кілька боєголовок, але була без вибухівки, а тому завдала невеликої шкоди.
 
Про це повідомили Reuters два високопоставлених джерела в українському уряді.
 
Як зазначається, їхні слова підтверджують власний опис кремля щодо використання зброї як попередження Заходу після зняття обмежень на далекобійні удари по території країни-агресора.
 
Двоє співрозмовників надали подробиці про нову ракету рф, оскільки західні експерти намагаються дізнатися більше про те, що, за словами офіційних осіб США, було експериментальною ракетою середньої дальності.
 
Як вказується, такі боєприпаси, зазвичай, призначені для завдання ядерних ударів великої дальності по цілях на відстані тисячі кілометрів. Одне з джерел розповіло, що ракета несла фіктивні боєголовки, і описало завдані збитки як "досить незначні".
 
"У цьому випадку ракета була без вибухівки... Не було типів вибухів, як ми очікували. Щось було, але воно не було величезним", - додав другий співрозмовник.

 

ракетавійна в Україніросія окупанти

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