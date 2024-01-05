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Ракетна перевага США під великим питанням – Bloomberg

05 січня 2024, 14:56
Ракетна перевага США під великим питанням – Bloomberg
Фото з відкритих джерел
Оскільки лютують війни, зброя і політична дисфункція є найбільшими проблемами.

Про це пише американське інформагентство Bloomberg.

Найочевидніша слабкість США полягає в політичній поляризації, де продовження підтримки України у війні перетворилось у партійне протистояння.

Проте в США спостерігають не лише політичні проблеми, там під питанням і військове домінування. 

"Вторгнення в Ірак і надмірно тривала місія в Афганістані були виснажливими поразками, які дозволили суперникам, зокрема, Китаю, зміцнити свої позиції, а з початком широкомасштабного вторгнення росії в Україну характер збройних конфліктів змінився", - пишуть журналістив. 

Дрони і ракети стали потужними засобами, але США і союзники швидко виснажуються. Сотні ракет, а також безпілотників запустила росія по Україні за останні два тижні з метою як знищення потужностей з виробництва зброї, так і виснаження обмежених запасів ракет для ППО.

"Як тільки вони закінчаться, Володимир Путін матиме вагомі підстави вважати, що зможе вийти з нинішньої патаової ситуації на полі бою і досягти своєї первісної мети – підкорити Україну", - йдеться в матеріалі. 

Також підкреслюється, що росія більш ніж подвоїла виробництво крилатих і балістичних ракет: приблизно до 100 одиниць на місяць. рф також почала виробляти власну версію дешевих іранських "шахедів". 

Щоб збивати всі ці ракети, потрібні набагато складніші і дорожчі системи, на виробництво яких можуть піти роки, а не тижні. 

Наразі США і Європа не мають достатньої кількості таких систем.

Потреба в американських засобах протиракетної і протиповітряної оборони зростає і на інших "театрах" військових дій. Обстріли Ізраїлю з боку Хамас тривають, а ізраїльська система "Залізний купол" не зможе збити всі ці ракети. В США заявлють, що поповнюють запаси Ізраїлю високоточними ракетами, артилерійськими снарядами і запчастинами, але їхні запаси обмежені.

Потреби США можуть зрости ще більше в разі загострення ситуації на Близькому Сході.

"США не можуть контролювати дії інших. Проте ключові рішення про те, чи надавати Україні те, що їй насправді потрібно, щоб зупинити автократичну експансію Росії, чи нарощувати виробництво ракет і систем протиповітряної оборони, необхідних для протидії новим військовим загрозам, має приймати Вашингтон", - повідомляє Bloomberg.

Війна в Україні триватиме щонайменше ще рік. Для підтримки Києва знадобляться не лише кошти, але і значне збільшення кількості та дальності ракет.

Сполучені штати на Близькому Сході також потребують більш проактивного плану дій щодо Ізраїлю та Ірану.

"США все ще є великою державою. Якщо вони зазнають поразки в Україні чи на Близькому Сході, якщо вони дозволять альянсам в Європі та на Далекому Сході розпастися, це буде виключно питанням вибору", - йдеться в статті.

 
СШАракети

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