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Ракетний обстріл України: подробиці нічної атаки

28 квітня 2023, 08:05
Ракетний обстріл України: подробиці нічної атаки
Є загиблі й постраждалі.

У ніч проти п'ятниці, 28 квітня, росіяни здійснили чергову масовану ракетну атаку території України.Підрозділи сил ППО знищили 21 із 23 крилатих ракет Х-101/Х-555, а також два безпілотники оперативно-тактичного рівня. 

Про це у Telegram-каналі повідомив головнокомандувача Збройних Сил України Валерій Залужний.

"Підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗС України у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони знищено 21 із 23 крилатих ракет Х-101/Х-555, а також два БпЛА оперативно-тактичного рівня", - йдеться у повідомленні.

За словами Залужного, окупанти здійснили масовану ракетну атаку близько 04:00. російські війська атакували Україну із літаків стратегічної авіації Ту-95 з району Каспійського моря.

Нажаль, не обійшлося без жертв. Так, росіяни вдарили по житловому будинку в Умані на Черкащині. Загинуло щонайменше троє людей. Також є травмовані.

Вибухи у Дніпрі пролунали близько 04:30 ранку. Загинули жінка та  2-річна дитина. 

На Київщині  внаслідок падіння уламків ворожої ракети в місті Українка є влучання по багатоповерхівці. Було пошкоджено квартири на п’ятому та шостому поверхах.  Постраждала дівчинка, яку доставили до лікарні.

Попередньо, у Києві, через падіння уламків у Оболонському районі, перебито локальну лінію електромереж та пошкоджено дорожне покриття. Жертв серед цивільного населення та руйнувань житлових об’єктів чи інфраструктури поки що не зафіксовано.

 

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