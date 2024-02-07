Ракетний обстріл України: Польща підняла в повітря авіацію

В повітря піднято польську авіацію.

Республіка Польща активізувала протокол захисту власного повітряного простору через ракетний обстріл росією території України.

Про це йдеться на сторінці польського Оперативного командування у соцмережі Х ( Twitter).

Зазначається, що спостерігається інтенсивна діяльність дальньої авіації російської федерації, пов'язана з нанесенням ракетних ударів по території України. У зв'язку з цим активізовано всі необхідні процедури для забезпечення безпеки польського повітряного простору, а керівництво Республіки Польща постійно моніторить ситуацію.

"Попереджаємо про активізацію польської та союзницької авіації, що може бути пов'язано з виникненням підвищеного рівня шуму, особливо в південно-східному регіоні країни", - йдеться у повідомленні.

У Повітряних силах України о 7:08 повідомили, що крилата ракета у Львівській області рухалася вбік кордону з Польщею, але згодом змінила курс у напрямку Львова.

Станом на 7:20 ранку, крилаті ракети маневрували на перехресті Львівської, Тернопільської та Івано-Франківської областей.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про наслідки ранкового повітряного терору росіян проти України. У столиці було пошкоджено дві високовольтні лінії, повідомив він на своєму Tg-каналі.

"Частина споживачів на лівому березі наразі без електроенергії", - пише Кличко.

Наразі відомо про одного постраждалого у Дніпровському районі. Медики, за словами мера, вже надали йому допомогу на місці.

Також, продовжив Кличко, пожежно-рятувальний підрозділ прямує в Голосіївській район. Там зафіксоване загоряння в багатоквартирному будинку та приміщенні СТО, поблизу якого палають автівки.

Окупанти атакували не лише столицю, але й інші українські міста. Приміром, внаслідок удару по Миколаєву пошкоджено два десятки будинків, у частини з них зірвало покрівлю. Є загиблий та поранений.

У Львівській області під час ракетної атаки вранці 7 лютого російська ракета влучила в промисловий об’єкт у Дрогобицькому районі, повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козиицький.

"Це промисловий об'єкт у Дрогобичі. Зафіксували часткове руйнування будівлі. На площі близько 300 м² триває пожежа. На місці працюють вогнеборці", - заявив він у ранковому зверненні.

Козицький наголосив, що станом на зараз інформації про постраждалих чи загиблих нема.

"Крім цього, наші Сили ППО збили одну ракету у Стрийському районі. Жертв та постраждалих нема. Пошкоджених об'єктів – також", - додав він.